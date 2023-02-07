Hatayspor kafilesi TFF tesislerine yerleşecek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:07

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:07

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı.

Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede devam eden artçı sarsıntıların ardından Hatayspor kafilesi İstanbul'a geldi. Hatayspor, takım halinde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine yerleşecek.