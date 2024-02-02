Hatayspor seriye bağladı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 19:04

Güncelleme: 02.02.2024 - 19:04

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta naçında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 41 ve 90+5. dakikalarda Chandrel Massanga, 51. dakikada penaltıdan Carlos Strandberg'den geldi. Karagümrük'ün tek golü 86. dakikada Kevin Lasagna'dan geldi.

Hatayspor'un yeni transferi Abdülkadir Parmak, maçın 75. dakikasında oyuna dahil oldu. Hull City'den alınan Doğukan Sinik de 90. dakikada oyuna girdi.

Karagümrük'ün Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor maça 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Sampdoria'dan transfer edilen Koray Günter de 82. dakikada oyuna girdi.

Hatayspor bu galibiyetle ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Akdeniz ekibi ligde bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı. Son maçta Rizespor'u farklı mağlup eden Karagümrük ise son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.