Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Burak Şeker'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayımlanacak.
Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
EKSİKLER
Atakaş Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.
Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Oğuzhan, Burak Bekaroğlu, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Bardhi, Onuachu
TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ İSTİYOR
Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında galip gelmek istiyor.
1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR
Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.
Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor, Trabzonspor'u Ocak 2023'te karşı karşıya geldikleri maçta 2-1 mağlup etmişti.
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