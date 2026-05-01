Hatayspor Trendyol 1. Lig'e galibiyetle veda etti!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi konuk etti.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Enser Arslan kaydetti.
Vanspor FK'nin tek golü ise 90+3. dakikada Santeri Hostikka attı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor 14 puan ve 19. sırada 1. Lig serüvenini tamamlayarak alt lige düştü, Vanspor FK ise 49 puanla ligi 11. sırada kaldı.