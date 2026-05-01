Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatayspor Trendyol 1. Lig'e galibiyetle veda etti!

1.05.2026 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi 3-1 yenerek küme düştüğü sezonu galibiyetle tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Enser Arslan kaydetti.

Vanspor FK'nin tek golü ise 90+3. dakikada Santeri Hostikka attı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 14 puan ve 19. sırada 1. Lig serüvenini tamamlayarak alt lige düştü, Vanspor FK ise 49 puanla ligi 11. sırada kaldı.

İlgili Konular: #hatayspor #TFF 1. Lig #Vanspor FK

İlgili Haberler

Hatayspor'dan 'kulüpte yemek çıkmıyor' iddialarına yanıt! TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, son günlerde medyada "kulüpte yemek çıkmadığı" yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Hatayspor, 1021 gün sonra kendi evine dönüyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig takımı Hatayspor, 1021 gün sonra iç saha müsabakaları için döneceği Hatay'da taraftarıyla kucaklaşıp daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.
Hatayspor bu sezonki ilk galibiyetini aldı! 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez kazandı.