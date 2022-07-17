Hatayspor'da sportif direktörlüğe Taner Savut getirildi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Taner Savut'un getirildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 12:02
Hatayspor'da sportif direktörlüğe Taner Savut getirildi
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan açıklamada, Savut'un en son Manisa Futbol Kulübü'nde sportif direktör olarak görev aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörlük görevine Taner Savut getirilmiştir. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkan vekillerimiz Prof. Dr. Mustafa Özat ve Aydın Toksöz ile genel sekreterimiz Rahmi Vardı ve altyapı yönetim koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı. Taner Savut'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.


Taner Savut Atakaş Hatayspor transfer Transfer haberleri Transfer dönemi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler