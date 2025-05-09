Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı
Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da bir ayrılık yaşandı.
Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.
Hatayspor'da Aboubakar'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #hatayspor #Trendyol Süper Lig #vincent aboubakar #transfer
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