Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı.

Hatayspor'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:50

Süper Lig'e veda eden Hatayspor'da bir ayrılık yaşandı.

Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.

Hatayspor'da Aboubakar'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Hatayspor, Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #hatayspor #Trendyol Süper Lig #vincent aboubakar #transfer
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