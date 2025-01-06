Hayallerini fileyle ören çocuklar İzmir'de

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:58

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo’nun kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü’nün kadın voleybol takımı Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadelesini coşkuyla sürdürüyor. 13 yıllık özlemi sona erdirerek İzmir halkını Vodafone Sultanlar Ligi ile buluşturan Aras Kargo Spor Kulübü, 5 Ocak Pazar günü İzmir’de Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı maçta Hatay İncirli İlkokulu’nda, soğan torbalarından voleybol filesi yapan öğrencileri misafir etti. Aras Kargo, çocukların voleybol filesi yaptığı videoları sosyal medyada gördükten sonra okula ulaşarak, çocukların hayatlarına dokunabilmek, onlara unutmayacakları bir hatıra bırakmak için çocukları İzmir’e antrenman ve voleybol maçı izlemeye davet etti. Maçtan bir gün önce İzmir’e gelen öğrenciler heyecan dolu iki gün yaşadılar. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oyuncuları ziyaret eden öğrenciler Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldiler. Burada antrenmanı izleyip, oyuncularla voleybol oynadıktan sonra ise İzmir’i gezerek şehir gezisi gerçekleştirdiler.

Maç günü Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın; Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu ile Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu karşılaşmayı çocuklarla birlikte izlediler.

Ayyarkın: “Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizi mutlu ediyor”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Aras Kargo olarak uzun yıllardır Türk sporuna federasyon ve kulüpler düzeyinde destek veriyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, ülkemizde voleybola karşı gösterilen sevgiye değer veriyoruz. Spora desteklerimiz ve sporcularımız ile çocukların da hayatına dokunuyoruz. Kısa bir süre önce sosyal medyada Hatay’da soğan torbalarından file yapıp voleybol oynayan öğrencilerimizin videosunu görmek bizi duygulandırdı. Çocukların videodaki heyecanını gördükten sonra, neşelerine ortak olmak ve onlara unutamayacakları bir anı yaşatmak için çocuklarımızı İzmir’de gerçekleşen maçımıza davet ettik. Maçı Hatay’dan gelen çocuklarımızla beraber izleyerek, onların heyecanına ortak olduk. Voleybol ile geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine köprü olmak bizim için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Bu süreçte bize destek olan, çocuklarımızla bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Voleybol Federasyonu’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aras Kargo olarak başta çocuklarımız olmak üzere sporun ülkemizin her yerinde yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Utku Ayyarkın, bu güzel anların hatırası olarak öğrencilere ve öğretmenlerine Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı forması, voleybol topu ve atkı gibi hediyeler takdim etti.