Heidenheim, deplasmanda hasreti bitirdi!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:30

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:30

Almanya Bundesliga 31. hafta maçında Heidenheim, Stuttgart deplasmanına konuk oldu. Mercedes-Benz Arena'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Heidenhem oldu.

Heidenheim'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Mathias Honsak attı.

Bu sonucun ardından Heidenheim, ligdeki üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Stuttgart'ın ligdeki galibiyet hasreti ise üç maça yükseldi.

Heidenheim, bu galibiyetle birlikte ligde 25 puana yükseldi. Stuttgart, 41 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Heidenheim, sahasında Bochum'u konuk edecek. Stuttgart, St.Pauli deplasmanına gidecek.