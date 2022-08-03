Hellas Verona Beşiktaşlı Salih Uçan'a talip oldu

İtalyan ekibi Hellas Verona'nın, Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:28
Hellas Verona Beşiktaşlı Salih Uçan'a talip oldu
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Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Sporx'in haberine göre, Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken, bonservis bedeli 2.5 milyon euro olarak gösterildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan salih Uçan, geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralandı. Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu, hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekti.


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