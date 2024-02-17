Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:09
Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Salernitana - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salernitana - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lecce'den müthiş geri dönüş!

Lecce'den müthiş geri dönüş!

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Hellas Verona, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Udinese'ye 1-0 mağlup olmuştu.


juventus haberleri Hellas Verona haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Gianluigi Buffon'dan Juventus itirafı!

Gianluigi Buffon'dan Juventus itirafı!
Juventus'a sahasında flaş mağlubiyet!

Juventus'a sahasında flaş mağlubiyet!
Performansı ile göz dolduruyor: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Performansı ile göz dolduruyor: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Komünist Osman' Özgüven: CHP'ye oy vermeyeceğim

'Komünist Osman' Özgüven: CHP'ye oy vermeyeceğim
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
TFF'den VAR kayıtları kararı!

TFF'den VAR kayıtları kararı!
Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!

Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!
Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı'dan 'Hakan Hatipoğlu' açıklaması... Rio ödülünde ailesini mi aradı?

Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı'dan 'Hakan Hatipoğlu' açıklaması... Rio ödülünde ailesini mi aradı?
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
Alman ekibi açıkladı: Sacha Boey'dan kötü haber

Alman ekibi açıkladı: Sacha Boey'dan kötü haber
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”