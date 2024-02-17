Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
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HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Hellas Verona, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Udinese'ye 1-0 mağlup olmuştu.
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