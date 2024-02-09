Performansı ile göz dolduruyor: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılacağı ileri sürüldü.
İtalya Serie A devi Juventus, sezon başında sözleşmesini 2027 yılına dek uzattığı Kenan Yıldız için yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız ile 2029 yılına dek yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.
KENAN'A ANLAMLI FORMA NUMARASI
Haberde, Torino ekibinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuya kısa süre içerisinde iyileştirilmiş yeni teklifini sunacağı belirtildi.
Ayrıca haberde, Kenan Yıldız'a idolü olarak gördüğü Del Piero ile özdeşleşen 10 numaralı formanın verilmesinin planlandığı da dile getirildi.
22 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Bu sezon Juventus ile 22 maça çıkan Kenan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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