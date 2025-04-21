Hem taraftar, hem sporcu, hem başkan
Belediye Başkanı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi maçında forma giydi.
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 9. haftasında Merzifon Belediyesi, Düzce 81 Basketbol’u 73-60 mağlup etti. Bu maçı ilginç kılan bir olay yaşandı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı maçta süre aldı. Eski bir basketbolcu olan 53 yaşındaki Kargı geçen sezon da takımının bazı maçlarında süre almıştı.
Kargı galibiyetten sonra şu açıklamayı yaptı: "Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde evimizde ağırladığımız Düzce 81 Basketbol'u 73-60 mağlup ettik. Bir pazar gününde 7'den 70'e takımımıza gönül veren, destek olan muhteşem seyircimiz önünde rakibimiz karşısında iyi bir oyunla galip gelerek 9'da 9 yapıyoruz. Takımımıza destek olan sporsever halkımıza gönülden teşekkür ediyor, teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz."
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