Henry Onyekuru, Arabistan'a transfer oldu!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 00:30

Güncelleme: 12.08.2023 - 00:30

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.

Akdeniz ekibi, Henry Onyekuru'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."