Henry Onyekuru, Arabistan'a transfer oldu!
Adana Demirspor, Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.
Akdeniz ekibi, Henry Onyekuru'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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