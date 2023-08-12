Henry Onyekuru, Arabistan'a transfer oldu!

Adana Demirspor, Henry Onyekuru transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 00:30
Henry Onyekuru, Arabistan'a transfer oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.

Akdeniz ekibi, Henry Onyekuru'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Alfayha-FC ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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