Henry Onyekuru için flaş iddia! Valerien Ismael 'Tamam' derse Beşiktaş'ta

24 Nisan 2022 Pazar, 17:23

Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Sözcü gazetesinin haberine göre, adı Fenerbahçe ile anılan, sözleşmesi sona erecek Cyle Larin ile anlaşamayan siyah-beyazlı yönetimin, Kanadalı oyuncunun boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

Kariyerinin en parlak dönemlerini Galatasaray'da geçiren, Yunan devi Olympiakos'ta bu sezon 27 maçta 1 gol 1 asist üretebilen Nijeryalı futbolcunun kiralanması düşünülüyor.

27 yaşındaki kanat/forvetin Olympiakos ile kontratı Haziran 2025'te bitiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da göze giremeyen, Fransız ekibi Monaco'da da dikiş tutturamayan Onyekuru, Ağustos 2021'den beri Yunanistan'da top koşturuyor.

Olympiakos, Onyekuru'yu Monaco'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael onay verirse, Beşiktaş yönetimi Onyekuru için harekete geçecek.