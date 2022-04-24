Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan Trabzonspor'un kazandığı penaltıya tepki geldi

24 Nisan 2022 Pazar, 15:32

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerin kazandığı penaltı sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

PENALTI TEKRARLANDI

Adana Demirspor - Trabzonspor maçının 2. dakikasındaki penaltı kararı sosyal medyada büyük tartışmaya yol açtı.

Trabzonspor, 2. dakikada penaltı kazandı. Visca ile Simon Deli arasındaki ikili mücadele sonrasında Visca yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltıyı Adana Demirspor kalecisi Muric kurtardı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı sonrasında VAR'la görüştü ve VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu tekrar izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, ihlal nedeniyle penaltıyı tekrar ettirdi. 7. dakikada bu kez topun başına geçen Bruno Peres, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Adana Demirspor taraftarları ise "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

PENALTI POZİSYONUNA UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen gazeteci Uğur Dündar, kişisel sosyal medya hesabından, maça dair bir paylaşımda bulundu.

Dündar paylaşımında, "O penaltı pozisyonu bin hakeme seyrettirilse 998'i 'hayır, penaltı değil' der. 'Penaltıdır' diyecek iki kişi VAR! Birisi VAR hakemi Özgür Yankaya diğeri ise Yaşar Kemal Uğurlu!" ifadelerine yer verdi.