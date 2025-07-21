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Henry Onyekuru Süper Lig'e geri döndü!

Henry Onyekuru Süper Lig'e geri döndü!

21.07.2025 19:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Henry Onyekuru Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferini resmen açıkladı

Gençlerbirliği, geçen sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçen sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAMIŞTI

2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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