Henry Onyekuru Süper Lig'e geri döndü!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferini resmen açıkladı
Gençlerbirliği, geçen sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçen sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.
GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAMIŞTI
2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Şimdi Ankara Zamanı⚡️#RedAndBlack • #ThisIsAnkara pic.twitter.com/sWhYBZFf4a— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 21, 2025