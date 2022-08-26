Hentbolda Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:10

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı, 2 Eylül Cuma günü THF Spor Salonu'nda oynanacak.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Erkekler Süper Kupa finali 9 Eylül'de

2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak.

Ankara THF Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek