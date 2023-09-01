Her şey için teşekkürler çocuklar! Adana Demirspor Avrupa'ya veda etti...

Yayınlanma: 01.09.2023 - 00:14

Güncelleme: 01.09.2023 - 00:14

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk'i konuk etti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikasını Adana Demirspor N'Diaye'nin 45+9'daki golüyle 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti, uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda Genk 5-4'lük skoru elde ederek tur atladı, Adana Demirspor'un ise Avrupa macerası sona erdi.

Adana Demirspor, ilk maçı 2-1 kaybetse de oynadığı oyunla rövanş için umutları taze tutmayı başarmıştı. İkinci maçta da Adana Demirspor, üst üste ataklarla baskısını rakibi üzerinde hissettirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında gelen golle temsilcimiz maça ortak olmayı başardı.

45+9'da Adana Demirspor penaltı kazandı. Ndiaye'nin vuruşunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Senegalli forvet topu iyi takip ederek golünü attı ve skoru toplamda 2-2'ye getirdi.

Temsilcimiz Adana Demirspor, tarihinin en önemli maçında ikinci yarıda aradığı golü bulamayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında 'Şimşekler' kalesinde önemli pozisyonlar görse de skorun değişmesine izin vermedi.

Penaltılarda Niang, Stambouli, Yusuf Sarı ve Akintola topu ağlarla buluştururken Belhanda'nın vuruşu direkten döndü ve Adana Demirspor Avrupa kupalarına veda etti.