Her şey için teşekkürler! Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:31
Her şey için teşekkürler! Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşılaştı.

Mücadeleyi milli takımımız 3-2 kaybetti ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme şansını kaçırdı.

SALON: Palace of Culture and Sports

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) Ilaria Vagni (İtalya)

TÜRKİYE: Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit, Vahit Emre, Arslan, Berkay (L) Volkan (L), (Kaan, Mert Matiç, Mirza, Efe)

SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Planinsic, Stern, Mujanovic)

SÜRE: 146 dakika (28',29',32',34',23')

SET SONUÇLARI

1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye

2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye

3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye

4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye

5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye

 


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A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Filenin Efeleri Slovenya

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