Her şey için teşekkürler! Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşılaştı.
Mücadeleyi milli takımımız 3-2 kaybetti ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme şansını kaçırdı.
SALON: Palace of Culture and Sports
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) Ilaria Vagni (İtalya)
TÜRKİYE: Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit, Vahit Emre, Arslan, Berkay (L) Volkan (L), (Kaan, Mert Matiç, Mirza, Efe)
SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Planinsic, Stern, Mujanovic)
SÜRE: 146 dakika (28',29',32',34',23')
SET SONUÇLARI
1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye
2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye
3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye
4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye
5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye
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