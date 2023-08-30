Her şey istediğimiz gibi gidiyor! İşte Ülke puanı sıralaması...

Galatasaray Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı ve Türkiye, ülke puanı sıralamasında büyük sıçrama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:57
Her şey istediğimiz gibi gidiyor! İşte Ülke puanı sıralaması...
Abone Ol google-news

Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak yukarı taşıdı.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

1- İNGİLTERE: 89.053

2- İSPANYA: 75.927

3- İTALYA: 71.569

4- ALMANYA: 69.624

5- HOLLANDA: 54.000

6- FRANSA: 52.247

7- BELÇİKA: 36.900

8- PORTEKİZ: 48.316

9- TÜRKİYE: 32.100

10- İSKOÇYA: 31.650

11- AVUSTURYA: 29.900

12- İSVİÇRE: 29.775

13- SIRBİSTAN: 27.375


Player Alanı
ülke puanı sıralaması galatasaray uefa Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler