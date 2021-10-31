Her şeyin olduğu maçta kazanan Kayserispor oldu! | Kayserispor 2-1 Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 18:19
Her şeyin olduğu maçta kazanan Kayserispor oldu! | Kayserispor 2-1 Fatih Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük'ü konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.

Karagümrük'te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor'da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor'un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



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