Hertha Berlin, Bundesliga'ya veda etti

Yayınlanma: 20.05.2023 - 18:45

Güncelleme: 20.05.2023 - 18:45

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Berlin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Hertha Berlin, 63. dakikada Lucas Tousart ile öne geçti. Bochum bu gole 90+4'te Keven Schlotterbeck ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hertha Berlin, puanını 26 yaptı. Hertha Berlin'in bitime bir hafta kala Bundesliga'dan düşmesi kesinleşti. Bochum ise 32 puana yükseldi.

Ligin son haftasında Hertha Berlin, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Bochum, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.