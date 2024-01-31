Hertha Berlin - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:26

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:26

Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Pál Dárdai yönetimindeki Hertha Berlin, kendi sahasında Dimitrios Grammozis'in ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.

HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Hertha Berlin kupada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hamburg'u penaltılarda 5-3 malup etmişti.

Kaiserslautern ise kendi sahasında konuk ettiği Nürnberg'i 2-0'lık skorla geçmişti.