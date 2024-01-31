Hertha Berlin - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hertha Berlin, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Kaiserslautern ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Pál Dárdai yönetimindeki Hertha Berlin, kendi sahasında Dimitrios Grammozis'in ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.
HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI SAAT KAÇTA?
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Hertha Berlin kupada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hamburg'u penaltılarda 5-3 malup etmişti.
Kaiserslautern ise kendi sahasında konuk ettiği Nürnberg'i 2-0'lık skorla geçmişti.
hertha berlin haberleri Kaiserlautern haberleri Almanya Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- İki ilçenin adaylarına tepki!