Hertha Berlin - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hertha Berlin, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Kaiserslautern ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:26
Hertha Berlin - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Pál Dárdai yönetimindeki Hertha Berlin, kendi sahasında Dimitrios Grammozis'in ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.

HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

HERTHA BERLİN - KAİSERSLAUTERN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Hertha Berlin kupada oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hamburg'u penaltılarda 5-3 malup etmişti.

Kaiserslautern ise kendi sahasında konuk ettiği Nürnberg'i 2-0'lık skorla geçmişti.


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