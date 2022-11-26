Herve Renard: 'Henüz ölmedik!'
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Polonya karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.
Dünya Kupası'nın C Grubu'nda Polonya'ya 2-0 mağlup olan Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.
Fransız teknik adam, "Takımın yaptıklarından gurur duyuyorum. Harika bir oyun oynadık. Daha önce kimse böyle bir oyun oynayabileceğimizi düşünmemişti. Her şeyi yaptık." diye konuştu.
Üst tura çıkmak adına hala şansları olduğunu dile getiren Renard, "Henüz ölmedik, işimiz bitmedi. Meksika'ya karşı bir finalimiz var ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Son saniyeye kadar savaşacağız" dedi.
Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki son karşılaşmasında 30 Kasım Çarşamba günü Meksika ile karşı karşıya gelecek.
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