Herve Renard: 'Son 16'ya yükselmeyi haketmedik'
Suudi Arabistan teknik direktörü Renard, Meksika maçı sonrası konuştu. Renard, 'Son 16'ya çıkmayı hak etmedik' dedi.
Suudi Arabistan'ın Fransız hocası Herve Renard, Meksika'ya 2-1 yenilip Dünya Kupası'ndan elendikleri maçla ilgili konuştu.
Takımının performansından gurur duyduğunu belirten Renard, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Elimizden geleni yaptık, zor bir maçgeçirdik. Takım olarak neleri başardığımızı unutmayacağız" sözlerini kullandı.
Tarihlerinde ikinci kez son 16 hayali kurduklarını belirten Renard, "Bugünkü oyunumuzla son 16'ya çıkmayı hak etmedik. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Bir şeyleri başarmak için bugünkünden daha iyi olmak gerekiyor" diye konuştu.
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