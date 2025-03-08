Hidayet Türkoğlu: "Kadınların kattığı değer paha biçilmez"

Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:14

Güncelleme: 08.03.2025 - 13:14

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Toplumun ilerlemesi ve güçlenmesi, kadınların hak ettikleri eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkündür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini destekliyor, verdikleri emeğin ve kararlılığın toplumumuza kattığı değeri vurgulamak istiyorum." ifadeleri kullanıldı.

Sporun, bireyin kendini geliştirmesi ve toplumsal dönüşümün sağlanmasında önemli bir araç olduğunu vurgulayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların sporda daha güçlü bir şekilde var olması ve eşit koşullarda rekabet edebilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Türk basketbolunda oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek veren kadınların azmi ve başarıları, genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kadınların toplumsal hayata ve spora kattığı değer paha biçilemez. Onların her alandaki başarılarını görünür kılmak, hak ettikleri fırsatlara erişimlerini sağlamak ve eşitliği güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."