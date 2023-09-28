Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin açıklaması

Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:02

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:02

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Disiplin Kurulu’nun 5’er maç ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin ile ilgili hukuksal sürecin önümüzdeki günlerde sonlanacağını ve nihai kararın verileceğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, dijital varlık alım-satım platformu Bitexen ile Türkiye Sigorta Basketbol Ligi için sponsorluk anlaşması imzaladı. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda bütün takımlara başarılar dileyen Türkoğlu, “Kadın Süper Ligi ve alt liglerimizde sezon başladı. Yarın da Basketbol Süper Ligi başlıyor. Federasyon olarak her zaman takımlarımızın rekabetçi olması ve taraftarların keyif alacağı bir süreç bizleri mutlu edecektir. Bütün kulüplerimize başarılar dilemek istiyorum. Bütün takımlarımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Umuyorum ki hem televizyonun başında hem de salonlara gelen basketbol severler, iyi bir yıl geçirir diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

'FENERBAHÇE’YE ASVEL KARŞISINDA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM'

Geçen sezon EuroLeague Kadınlar’da şampiyon olan ve bugün Fransız ekibi LDLC ASVEL ile Kadınlar Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe Alagöz Holding’e başarılar dileyen Başkan Türkoğlu, “Geçen sene Fenerbahçe, Avrupa’nın en iyi kupasını ülkemize getirdi. Geçen sene iki Türk takımı, EuroLeague Kadınlar’da final oynadı. Kupanın ülkemize gelmesi, kadın basketbol anlamında da en iyiler arasında olduğumuzu gösteriyor. Bugünkü maçta bizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Kendilerine sonsuz başarılar diliyorum. Umarım kupayı ülkemize getirirler” dedi.

'LARKIN VE WILBEKIN KONUSUNDA BUGÜNLERDE BİR KARARA VARILACAKTIR'

Shane Larkin

TBF Disiplin Kurulu’nun 5’er maç ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini belirten Türkoğlu, “Bu süreç henüz hukuksal anlamda bir sonuca ulaşmadığı için konuşma yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. İnanıyorum ki bugünlerde bir karara varılacaktır. Ondan sonra da süreçle ilgili gerekli açıklamayı ya ben ya da federasyondan birisi yapacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.