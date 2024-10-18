Hikmet Karaman'dan Avrupa'da sürpriz imza
Moldova ekipilerinden Zimbru, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.
Bir süredir boşta olan Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.
Moldova Süper Lig ekiplerinden Zimbru, Hikmet Karaman’ı teknik direktörlük görevine getirdi.
Hikmet Karaman, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli teknik adam Pazar günü takımının başında olacak.
Hikmet Karaman son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
Etiketler: #FC Zimbru #hikmet karaman #Moldova
Spor Haberleri
- Halil Umut Meler'e büyük tepki!
- Başkan Oğuz Tongsir görevden alındı!
- Guti Hernandez teknik direktörlüğe geri dönüyor!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, Slovenya ziyareti!
- 'Takım olma olgusunu görmeye başlıyoruz'
- Avrupa Şampiyonası'nda 5 boksörümüz finalde!
- Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı
- Hikmet Karaman'dan Avrupa'da sürpriz imza
- Okan Buruk'tan Icardi ve Muslera açıklaması!
- Fenerbahçe deplasmanda güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yolcu otobüsü devrildi!
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı
- Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü!