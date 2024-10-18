Hikmet Karaman'dan Avrupa'da sürpriz imza

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:14

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:14

Bir süredir boşta olan Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

Moldova Süper Lig ekiplerinden Zimbru, Hikmet Karaman’ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Hikmet Karaman, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli teknik adam Pazar günü takımının başında olacak.

Hikmet Karaman son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.