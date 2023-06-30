Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'ten 100 milyon Euro'luk imza!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:39

Kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marcelo Brozovic, Al-Nassr ile prensip anlaşmasına vardı.

Brozovic'in bir süredir kendisine ilgi duyan Suudi Arabistan ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Marcelo Brozovic



100 MİLYON EURO'LUK İMZA

Hırvat orta sahanın cuma günü Suudi Arabistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve imzayı atacağı aktarıldı.

3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edilen Brozovic'in üç yılda toplam 100 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

Geride kalan sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde de oynama başarısı gösteren Brozovic, oynadığı 40 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.