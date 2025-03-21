Hırvatistan, Fransa karşısında avantajı kaptı!
UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.
Stadion Poljud'da oynanan maçta Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
PENALTI KAÇTI
Hırvatistan, maça hızlı başlayarak 8. dakikada penaltı kazandı fakat Andrej Kramaric, penaltı atışından yararlanamadı.
BUDIMIR GOLÜ KAYDETTİ
Baskısını sürdüren Hırvatlar, Ante Budimir'in 26. dakikada attığı golle üstünlüğü yakaladı.
PERISIC İLK YARI BİTMEDEN ATTI
45+1. dakikada Ivan Perisic, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.
Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Hırvatistan, Fransa'yı evinde 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic maçta 90 dakika forma giydi.
RÖVANŞ 3 GÜN SONRA
Takımlar arasındaki rövanş maçı, 23 Mart tarihinde Fransa'da oynanacak.
Etiketler: #Hırvatistan #fransa #uefa uluslar ligi
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