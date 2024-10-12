Hırvatistan İskoçya'yı 2 golle geçti
UEFA Uluslar A Ligi 1.Grup 3.maçında Hırvatistan sahasında İskoçya'yı 2-1 yendi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, sahasında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Stadion Maksimir Stadyumu'ndaki maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Hırvatistan'a galibiyeti getirenn golleri 36'da Igor Matanovic, 70'te ise Andrej Kramaric attı. İskoçya'nın tek golünü 32'de Ryan Christie kaydetti.
Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti. İskoçya 0 puanda kaldı.
Hırvatistan, bir sonraki maçta Polonya'ya konuk olacak. İskoçya ise evinde Portekiz'i ağırlayacak.
Etiketler: #uefa uluslar ligi #Hırvatistan #İskoçya
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