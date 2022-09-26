Hırvatistan lider bitirdi!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında Hırvatistan, deplasmanda Avusturya'yı 3-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. maçında Hırvatistan, deplasmanda Avusturya'ya konuk oldu.
Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-1 kazanmayı başardı.
Mücadelede Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Modric, 69. dakikada Livaja ve 72. dakikada Lovren kaydederken Avusturya'nın tek sayısını sise Baumgartner 9. dakikada kaydetti.
Bu sonuçla Hırvatistan 13 puanla grubu lider tamamlarken Avusturya ise 4 puanla son sırada kaldı ve B Ligi'ne düştü.
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