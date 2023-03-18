Hırvatistan, Zlatko Dalic ile 'devam' dedi

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 20:02
Hırvatistan, Zlatko Dalic ile 'devam' dedi
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Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2017'den beri görevde bulunan 56 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dalic, yönetimindeki Hırvatistan Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.


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