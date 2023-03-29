Hırvatistan'a karşı 4. yenilgimizi aldık!
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. kez yenilgi yaşadı.
Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı EURO2024 Elemeleri D Grubu maçını 2-0 kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.
Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.
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