Hırvatistan'a karşı 4. yenilgimizi aldık!

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. kez yenilgi yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:19
Hırvatistan'a karşı 4. yenilgimizi aldık!
Abone Ol google-news

Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı EURO2024 Elemeleri D Grubu maçını 2-0 kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.

Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.


Hırvatistan türkiye a milli futbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 EURO 2024 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler