Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında kendi sahasında Bochum ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:36
Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Hoffenheim, kendi sahasında Thomas Letsch'in Bochum ile karşı karşıya gelecek.

HOFFENHEİM - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

HOFFENHEİM - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarında naklen yayımlanacak.

Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olmuştu. 

Bochum ise sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 3-1 mağlup etmişti.


Hoffenheim Bochum Bundesliga

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