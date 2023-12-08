Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında kendi sahasında Bochum ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pellegrino Matarazzo yönetimindeki Hoffenheim, kendi sahasında Thomas Letsch'in Bochum ile karşı karşıya gelecek.
HOFFENHEİM - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
HOFFENHEİM - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarında naklen yayımlanacak.
Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olmuştu.
Bochum ise sahasında ağırladığı Wolfsburg'u 3-1 mağlup etmişti.
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