Hoffenheim'dan muhteşem geri dönüş!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:52

Güncelleme: 26.08.2023 - 18:52

Almanya Bundesliga'nın 2.haftasında Heidenheim, kendi evinde Hoffenheim ile karşılaştı. Mücadeleyi Hoffenheim 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı Hoffenheim'a galibiyeti getiren goller 77'de Maximilian Beier ve 80.dakikada Kaderabek ve 90'da penaltıdan Kramaric'ten geldi.

Ev sahibi ekibinin gollerini 26.dakikada Niklas Beste ve 58.dakikada Pieringer kaydetti. Heindenheim'da Niklas Beste 16.dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Hoffenheim ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Heidenheim ise ligde henüz puanla tanışamadı.

OZAN KABAK 11'DE SZALAI KULÜBEDE

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 64. dakikada oyundan alındı. Fenerbahçe'den transfer olan Attila Szalai ise yedek kulübesinde yer aldı.

Heindenheim 3.haftada B. Dortmund'a konuk olurken, Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.