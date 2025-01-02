Hoffenheim Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı
Hoffenheim, genç milli futbolcu Erencan Yardımcı'yı takıma geri çağırdı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'a kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Erencan Yardımcı'yı gösterdiği iyi performanstan dolayı geri çağırdı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'nın Sturm Graz'daki kiralık sözleşmesini erken sonlandırıyoruz. Yardımcı, artık Hoffenheim'ın kadrosunda yer alacak." denildi.
Erencan Yardımcı'nın Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'da son aylarda iyi bir gelişme gösterdiğini ifade eden Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker de "Hızıyla, hava toplarıyla ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan sözleşmeyi erken sonlandırıp onu hemen Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Eyüpspor'dan Hoffenheim'a transfer olan 22 yaşındaki golcü futbolcu, daha sonra Avusturya ekibi Sturm Graz'a 1 yıllığına kiralanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz formasını 5 maçta giyen Erencan, 14 resmi karşılaşmada ise 3 gol, 2 asistlik performans göstermişti.
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