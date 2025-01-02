Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde olan Nijeryalı oyuncu Gift Orban, Hoffenheim'e transfer oldu.

Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 22:21

Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.


Etiketler: #Gift Orban #transfer #Hoffenheim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler