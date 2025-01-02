Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!
Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde olan Nijeryalı oyuncu Gift Orban, Hoffenheim'e transfer oldu.
Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.
Etiketler: #Gift Orban #transfer #Hoffenheim
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