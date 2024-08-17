Hoffenheim'dan tarihe geçen transfer
Hoffenheim, Leverkusen'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Adam Hlozek'i 18 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. Genç oyuncu Hoffenheim'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, kadrosunu Bayer Leverkusen'den Adam Hlozek ile güçlendirdi.
Hoffenheim'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Çek hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hoffenheim, Hlozek için Leverkusen'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu, bu bonservisle birlikte Hoffenheim'ın en pahalı transferi oldu.
Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Hoffenheim Sportif Direktörü Frank Kramer, "Adam Hlozek 22 yaşında olmasına rağmen hem kulüp hem de milli takımla uluslararası deneyime sahip genç ve başarıya aç bir oyuncu. Örneğin geçen sezon şampiyon olan Leverkusen'de çok sayıda maçta forma giydi. Adam gerçekten güçlü, takımımıza hemen yardımcı olabilecek teknik becerilere ve taktik anlayışa sahip bir oyuncu. Adam Hlozek gerçekten harika bir karaktere sahip ve hepimiz onunla birlikte ilerleyen dönemlerde çok fazla eğleneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
18 milyon Euro'luk bonservisiyle birlikte Hoffenheim'ın tarihine geçen Hlozek, santrforda, forvet arkasında ve sol kanatta forma giyebiliyor.
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