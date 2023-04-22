Hokeyde Belçika'ya mağlup olduk
Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda Türkiye, Belçika'ya 9-2 mağlup oldu.
Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda dördüncü maçına çıkan Türkiye, Belçika'ya 9-2 yenildi.
Organizasyonun B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika yer alıyor.
Türkiye, Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım bu maçı, 9-2 kaybetti.
Tek galibiyetini, ikinci maçında Meksika'ya karşı 5-0'la elde eden Türkiye, gruptaki son maçını 23 Nisan Pazar günü Yeni Zelenda ile yapacak.
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