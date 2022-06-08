Hollanda galibiyete 90+4'te uzandı
UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te Hollanda deplasmanda Galler'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te Hollanda, Galler deplasmanına konuk oldu.
Grubun ikinci haftasındaki maçtan Hollanda, 2-1 galip ayrıldı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Teun Koopmeiners ve 90+4. dakikada Wout Weghorst getirdi. Galler'in tek golü ise 90+2. dakikada Rhys Norrington-Davies'ten geldi.
Bu sonucun ardından Hollanda, grupta puanını 4 yaptı. Galler ise henüz puanla tanışamadı.
Grubun bir sonraki haftasında Hollanda, Polonya'yı ağırlayacak. Galler ise kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak.
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