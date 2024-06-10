Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesi kendi sahasında İzlanda ile hazırlık maçında karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 öncesi hazırlık maçları sürüyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Åge Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HOLLANDA - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Hollanda son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kanada'yı 4-0 mağlup etmişti.
İzlanda ise İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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