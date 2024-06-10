Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesi kendi sahasında İzlanda ile hazırlık maçında karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:50
Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 öncesi hazırlık maçları sürüyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Åge Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HOLLANDA - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Hollanda son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kanada'yı 4-0 mağlup etmişti.

İzlanda ise İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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