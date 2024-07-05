Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar! Tüm personel alarm seviyesine geçti!
Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi ve tüm personalleri alarm seviyesinde tuttuklarını açıkladı.
Avusturya maçınca gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık cezanın ardından Almanya'da flaş bir karar alındı. Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi.
Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.
"EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"
Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.
Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
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