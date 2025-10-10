Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 00:03:00
Hollanda, Malta'yı 4 golle yıktı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde Hollanda, deplasmanda Malta'yı 4-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde Hollanda, deplasmanda Malta ile karşılaştı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 12 ve 48. dakikalarda penaltıdan Cody Gakpo, 57. dakikada Tijjani Rijnders ve 90+3. dakikada Memphis Depay kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Hollanda, puanını 13'e yükseltti. Malta ise 2 puanda kaldı.

Grupta bir sonraki maçta Hollanda, Finlandiya'yı konuk edecek. Malta da deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

