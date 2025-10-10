Hollanda, Malta'yı 4 golle yıktı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde Hollanda, deplasmanda Malta ile karşılaştı.
Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 12 ve 48. dakikalarda penaltıdan Cody Gakpo, 57. dakikada Tijjani Rijnders ve 90+3. dakikada Memphis Depay kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hollanda, puanını 13'e yükseltti. Malta ise 2 puanda kaldı.
Grupta bir sonraki maçta Hollanda, Finlandiya'yı konuk edecek. Malta da deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.