Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hollandalı yıldız Memphis Depay'a şok: Milli takım kampına gidemedi!

Hollandalı yıldız Memphis Depay'a şok: Milli takım kampına gidemedi!

6.10.2025 19:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hollandalı yıldız Memphis Depay'a şok: Milli takım kampına gidemedi!

Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın Brezilya'da havaalanında pasaportu çalındı. Yıldız futbolcu, uçağa binemeyince milli takım kampına katılamadı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Malta ile karşılaşacak olan 'Portakallar'ın en golcü oyuncusu Memphis Depay, hazırlık kampına katılamadı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Corinthians forması giyen Depay Brezilya'da pasaportunu çaldırdı. Bu nedenle ülkesine dönemeyen yıldız futbolcu, Hollanda uçağına binemedi ve milli takım kampında yer alamadı.

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ise, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır" ifadelerini kullandı.

52 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Depay, bu olay nedeniyle takım arkadaşlarından ayrı kaldı.

G Grubu'nda 4 maç sonunda 10 puanla lider olan Hollanda, 9 Ekim'de Malta, 12 Ekim'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Hollanda #pasaport #Memphis Depay

İlgili Haberler

Memhpis Depay'dan transfer açıklaması
Memhpis Depay'dan transfer açıklaması Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay, Brezilya'nın futbolun merkezi olduğunu belirterek, Brezilya ve Afrika kültürlerinin benzerliğini hissettiği için bu tercihi yaptığını ifade etti.
Memphis Depay'ın yeni adresi Corinthians oldu!
Memphis Depay'ın yeni adresi Corinthians oldu! Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Memphis Depay:
Memphis Depay: "Brezilya tamamen farklı" Corinthinas forması giyen Memphis Depay, Brezilya Ligi'nin dünyanın en iyi 5 liginden biri olduğunu söyledi.