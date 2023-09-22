Hollanda'da 6 gollü müthiş maç!

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Marsilya mefes kesen 90 dakikanın ardından 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 00:07
Hollanda'da 6 gollü müthiş maç!
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ajax, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'daki mücadele 3-3 sona erdi.

Ajax, 9. dakikada Carlos Borges ile 1-0 öne geçti. Hollanda ekibi Steven Berghuis ile 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Marsilya, 23. dakikada Jonathan Clauss ile farkı bire indirdi. Fransız temsilcisinde Pierre-Emerick Aubameyang 38'de skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Ajax, 52. dakikada Kenneth Taylor ile yeniden öne geçti. Marsilya'da bu gole cevap veren isim 78'de Pierre-Emerick Aubameyang oldu.

Mücadelede başka gol olmadı ve maç 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.

Ajax, ikinci haftada AEK Atina deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Brighton'u konuk edecek.


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