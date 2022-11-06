Hollanda'da dev maçta kazanan PSV
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, deplasmanda Ajax'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, dev maçta Ajax deplasmanına konuk oldu. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi PSV 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Luuk de Jong ve 50. dakikada Erick Gutierrez kaydetti. Ajax'ın tek golü 83. dakikada Lorenzo Lucca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte PSV, 30 puana yükseldi. Ajax 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSV, AZ Alkmaar'ı sahasında ağırlayacak. Ajax, sahasında bu kez Vitesse'yi konuk edecek.
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