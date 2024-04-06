Hollanda'da lider PSV, AZ Alkmaar'a acımadı!

Hollanda Eredivisie 29. hafta maçında PSV Eindhoven, evinde AZ Alkmaar'ı 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 22:21
Hollanda'da lider PSV, AZ Alkmaar'a acımadı!
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Hollanda Eredivisie 29. hafta maçında PSV Eindhoven ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı PSV Eindhoven 5-1 kazandı. 

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Johan Bakayoko, 23 ve 53. dakikalarda Luuk de Jong, 80. dakikada Joey Veerman ve 90. dakikada Jesper Uneken kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü 58. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte puanını 78 yapan PSV Eindhoven liderliğini sürdürdü. AZ Alkmaar ise 52 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında PSV Eindhoven, evinde Vitesse'yi ağırlayacak. AZ Alkmaar, kendi sahasında Waalwijk'i konuk edecek.


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