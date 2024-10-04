Hollandalı eski futbolcudan flaş yorum: 'Türk takımlarının vizyonu yok'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:50

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:50

Hollandalı eski futbolcular Rafael van der Vaart ve Khalid Boulahrouz, Twente - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Boulahrouz, Türk futbolu için de çarpıcı sözler sarf etti.

Ziggo Sport'a konuşan ikiliden Rafael van der Vaart, 1-1 sona eren Twente - Fenerbahçe karşılaşması için, "Twente için sonuç büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

"1-1 YETERSİZ SONUÇ"

Hollandalı futbol insanı ayrıca, "Twente'nin ilk dakikadan itibaren inanılmaz iyi oynadığını ve bu nedenle 1-1'in onlar için yetersiz bir sonuç olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"1-1 YETERLİ DEĞİL"

Rafael van der Vaar'ın Twente ile ilgili yorumlarına katılan Khalid Boulahrouz da, "Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil" dedi.

HARİKA MAÇ ÇIKARDI"

Twente'nin iyi bir maç oynadığını ve Hollanda futboluna iyi bir şekilde hizmet ettiğini söyleyen Vaart, "Harika oynayan birkaç oyuncuyla bunu gerçekten çok iyi yapılar. Sem Steijn'in topla çok iyi oynadığını düşünüyorum. Normalde daha çok golcüdür ama bu maçta topla çok iyiydi. Top sahanın neresindeyse Steijn de oradaydı. Gerçekten harika bir maç oynadı" sözlerini kullandı.

"TÜRK TAKIMLARININ VİZYONU YOK"

Boulahrouz, bu sözlerin ardından Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamaların altına imza attı. Boulahrouz, "Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var" diye konuştu.