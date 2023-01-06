Hollandalı yıldız Daley Blind, Bayern Münih'e transfer oldu!
Bayern Münih, Daley Blind ile 6 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Ajax'la yollarını ayıran Daley Blind'i resmen kadrosuna kattı.
Bavyera ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı savunmacı Daley Blind'in 6 aylık sözleşme ile takıma katıldığı duyuruldu.
Daley, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon euroya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon euroya Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- Altılı masadan aday açıklaması
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Sigaraya dev zam!
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu