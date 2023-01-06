Hollandalı yıldız Daley Blind, Bayern Münih'e transfer oldu!

Bayern Münih, Daley Blind ile 6 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 07:50
Hollandalı yıldız Daley Blind, Bayern Münih'e transfer oldu!
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Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Ajax'la yollarını ayıran Daley Blind'i resmen kadrosuna kattı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı savunmacı Daley Blind'in 6 aylık sözleşme ile takıma katıldığı duyuruldu.

Daley, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon euroya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon euroya Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.


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